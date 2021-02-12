Стало известно, сколько коек занято в «красных зонах» рязанских больниц

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что, по данным на 11 февраля, в «красных зонах» рязанских больниц занято 446 коек. Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 332 пациентов — средней степени тяжести.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что, по данным на 11 февраля, в «красных зонах» рязанских больниц занято 446 коек. Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 332 пациентов — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 44 рязанца, из них 11 подключили к аппаратам ИВЛ.