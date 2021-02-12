\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
10 часов назад
1 779
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
7 252
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
6 151
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
7 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанский мэр пояснила отставку некоторых чиновников
«Провела пятничное совещание по подведению итогов недели. Начала с кадровой ситуации. Работать в городе сложно, работать руководителем сложно вдвойне. У тебя практически нет выходных и праздников, тебя могут поднять среди ночи, ты отрываешь время от своей семьи. Но люди приходят на работу добровольно и делают свой выбор осознанно», — написала Елена Сорокина.

Рязанский мэр Елена Сорокина пояснила отставку некоторых чиновников. В пятницу, 12 февраля, она написала в своем Facebook о совещании в администрации, во время которого обсуждали «кадровый вопрос».

«Работать в городе сложно, работать руководителем сложно вдвойне. У тебя практически нет выходных и праздников, тебя могут поднять среди ночи, ты отрываешь время от своей семьи. Но люди приходят на работу добровольно и делают свой выбор осознанно», — отметила Сорокина.

Она отметила, что на совещании рассматривали вопросы городского хозяйства, «перехода на качественно иной уровень отношения к своим обязанностям, взаимодействия с общественностью». По словам Сорокиной, чиновники говорили о необходимости выработки «принципиально иных современных компетенций».

«Ряд руководителей структурных подразделений и руководителей муниципальных предприятий приняли решение оставить свои должности, перейти на другую работу. Это профессиональные, хорошие, порядочные люди, — подчеркнула мэр. —  Уверена, что все у них в жизни будет хорошо. На вакантные должности мы объявим конкурс. Мы предложим всем заинтересованным рязанцам попробовать свои силы в управлении городом».

Елена Сорокина обратилась к рязанцам и предложила им «войти в городскую команду».

«Попробуйте свои силы и участвуйте в конкурсе. В ближайшее время мы опубликуем его условия. Но сразу скажу, что основными будут желание изменить наш город к лучшему, профессионализм и неравнодушие», — подчеркнула мэр.

Ранее «Новая газета» также назвала имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться.