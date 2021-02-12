Рязанский мэр пояснила отставку некоторых чиновников

«Провела пятничное совещание по подведению итогов недели. Начала с кадровой ситуации. Работать в городе сложно, работать руководителем сложно вдвойне. У тебя практически нет выходных и праздников, тебя могут поднять среди ночи, ты отрываешь время от своей семьи. Но люди приходят на работу добровольно и делают свой выбор осознанно», — написала Елена Сорокина.

Рязанский мэр Елена Сорокина пояснила отставку некоторых чиновников. В пятницу, 12 февраля, она написала в своем Facebook о совещании в администрации, во время которого обсуждали «кадровый вопрос».

«Работать в городе сложно, работать руководителем сложно вдвойне. У тебя практически нет выходных и праздников, тебя могут поднять среди ночи, ты отрываешь время от своей семьи. Но люди приходят на работу добровольно и делают свой выбор осознанно», — отметила Сорокина.

Она отметила, что на совещании рассматривали вопросы городского хозяйства, «перехода на качественно иной уровень отношения к своим обязанностям, взаимодействия с общественностью». По словам Сорокиной, чиновники говорили о необходимости выработки «принципиально иных современных компетенций».

«Ряд руководителей структурных подразделений и руководителей муниципальных предприятий приняли решение оставить свои должности, перейти на другую работу. Это профессиональные, хорошие, порядочные люди, — подчеркнула мэр. — Уверена, что все у них в жизни будет хорошо. На вакантные должности мы объявим конкурс. Мы предложим всем заинтересованным рязанцам попробовать свои силы в управлении городом».

Елена Сорокина обратилась к рязанцам и предложила им «войти в городскую команду».

«Попробуйте свои силы и участвуйте в конкурсе. В ближайшее время мы опубликуем его условия. Но сразу скажу, что основными будут желание изменить наш город к лучшему, профессионализм и неравнодушие», — подчеркнула мэр.

Ранее «Новая газета» также назвала имена рязанских чиновников, которых попросили уволиться.