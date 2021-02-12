Рязанку объявили в розыск за миллионный долг

Женщина не выплатила детям более миллиона рублей алиментов. По месту регистрации в селе Городецкое Скопинского района она не живет, нна связь с судебными приставами не выходит.

Жительницу Рязанской области Инну Белан объявили в розыск за миллионный долг. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила пресс-служба рязанского УФССП.

Женщина не выплатила детям более миллиона рублей алиментов. По месту регистрации в селе Городецкое Скопинского района она не живет, на связь с судебными приставами не выходит.