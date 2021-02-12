Путин рассказал, когда сделает прививку от COVID-19

Владимир Путин не исключил, что привьется от коронавируса после консультации с врачами. Это произойдет в конце лета или начале осени.

Владимир Путин не исключил, что привьется от коронавируса после консультации с врачами. Это произойдет в конце лета или начале осени. Вакцинироваться президент будет препаратом «Спутник V». Его слова приводит газета « Коммерсант ».

Путин отметил, что не собирается вакцинироваться напоказ, поэтому процедуру надо согласовать с другими планируемыми прививками.

Напомним, что первый раз о готовности сделать прививку Владимир Путин говорил в декабре 2020 года.