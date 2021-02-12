Педагогическое мастерство преподавателей Рязанского агроуниверситета отметили на Всероссийском уровне

Рязанский агротехнологический университет имени П.А.Костычева на чемпионате представляла ассистент кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Вероника Чурилова.

В 2020 году проходил «Второй Чемпионат России по педагогическом мастерству среди работников образовательных учреждений — 2020″, организованный Международной академией развития образования при участии Московской Ассоциации предпринимателей и Туристической компании „Престиж тур“. Участниками Чемпионата стали педагоги, независимо от возраста, стажа работы и имеющейся квалификации, работающие в сфере дошкольного, начального, среднего, общего, профессионального и дополнительного образования.

Рязанский агротехнологический университет имени П.А.Костычева на чемпионате представляла ассистент кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Вероника Чурилова. Ей присудили 1-е место в номинации „Специальные дисциплины НПО и СПО, педагоги-организаторы“ по дисциплине сельскохозяйственная экология».