Названы признаки постковидного синдрома

Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушением терморегуляции и невозможностью сконцентрироваться.

Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушением терморегуляции и невозможностью сконцентрироваться, передает агентство « Москва ».

Никитин отметил, что признаки постковидного синдрома совпадают с теми, что характерны для поражения нервной системы.

«Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными», — отметил врач.

Игорь Никитин добавил, что после коронавируса у пациентов могут наблюдать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и депрессию.

Как подчеркнул врач, реабилитация зависит от конкретных симптомов.