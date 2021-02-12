Названы признаки постковидного синдрома
Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушением терморегуляции и невозможностью сконцентрироваться.
Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава Игорь Никитин перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушением терморегуляции и невозможностью сконцентрироваться, передает агентство «
Никитин отметил, что признаки постковидного синдрома совпадают с теми, что характерны для поражения нервной системы.
«Это потливость, это очень быстрая утомляемость, как будто бы ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными», — отметил врач.
Игорь Никитин добавил, что после коронавируса у пациентов могут наблюдать проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой и депрессию.
Как подчеркнул врач, реабилитация зависит от конкретных симптомов.