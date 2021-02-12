На улице Щорса столкнулись два внедорожника
В момент аварии в салоне Mercedes был 11-летний сын водителя. Мужчина пояснил, что ему пришлось резко притормозить, но автокресло уберегло ребенка от повреждений.
На улице Щорса столкнулись внедорожники Mercedes и Subaru. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в четверг, 11 декабря, примерно в 10: 50 минут. В момент аварии в салоне Mercedes был 11-летний сын водителя. Мужчина пояснил, что ему пришлось резко притормозить, но автокресло уберегло ребенка от повреждений.