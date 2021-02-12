На рязанских озерах вновь измерили толщину льда
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 38 сантиметров, наименьшее — 14.
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС
- озеро Старая Тишь — 38 сантиметров,
- озеро Долгое — 38 сантиметров,
- озеро Казарское — 38 сантиметров,
- река Солотчинская старица — 38 сантиметров,
- карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 38 сантиметров,
- затон Борковской река Ока — 38 сантиметров,
- озеро Велье — 38 сантиметров,
- озеро Селянское — 38 сантиметров,
- озеро Маринка — 38 сантиметров,
- затон Дядьковский река Ока — 38 сантиметров,
- озеро Прыщино — 38 сантиметров,
- Пронское водохранилище, река Проня — 20 сантиметров,
- старица Перьинская, река Ока — 28-32 сантиметров,
- старица река Ока, Ибедрус — 28-32 сантиметров,
- старица Поповская, река Ока — 28-32 сантиметров,
- затон Пет река, Ока — 28-32 сантиметров,
- затон Тащенский, река Ока — 28-32 сантиметров,
- затон Рубецкое, река Ока — 28-32 сантиметров,
- старица река Ока — 28-32 сантиметров,
- затон Ситниковский река Ока — 28-32 сантиметров,
- река Ока (Касимов) — 28-32 сантиметров,
- озеро Белое — 30 сантиметров,
- река Пра (Спас-Клепики) — 27 сантиметров,
- озеро Великое — 30 сантиметров,
- Оозеро Барское — 38 сантиметров,
- озеро Черное — 35 сантиметров,
- затон Ушаковский, река Ока — 34 сантиметров,
- озеро Сельное — 35 сантиметров,
- озеро Развань — 35 сантиметров,
- озеро Петровическое — 35 сантиметров,
- озеро Лакаш — 35 сантиметров,
- старица Киструсская, река Ока — 14 сантиметров,
- озеро Долгое — 35 сантиметров,
- затон Спасский, река Ока — 30 сантиметров,
- озеро Большое — 35 сантиметров,
- озеро Глубокое — 35 сантиметров,
- озеро Уродовское — 30 сантиметров,
- озеро Лужное — 35 сантиметров,
- озеро Студенец — 35 сантиметров,
- озеро Боброво — 35 сантиметров,
- затон Чернышиха, река Ока — 33 сантиметров,
- затон Дубровский, река Ока — 34 сантиметров,
- старица Ниверха, река Ока — 32-33 сантиметров,
- старица река Ока, затон Ключ — 31-34 сантиметров,
- река Пара (поселок Красный холм) — 31-33 сантиметров,
- затон Курово, река Ока — 34 сантиметров.