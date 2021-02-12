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На рязанских озерах вновь измерили толщину льда
Пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 38 сантиметров, наименьшее — 14.

Пресс-служба рязанского ГУ МЧС обновила данные о толщине льда на водоемах региона. Наибольшее значение — 38 сантиметров, наименьшее — 14:

  • озеро Старая Тишь — 38 сантиметров,
  • озеро Долгое — 38 сантиметров,
  • озеро Казарское — 38 сантиметров,
  • река Солотчинская старица — 38 сантиметров,
  • карьеры Борки-1, Борки-2, Борки-3 — 38 сантиметров,
  • затон Борковской река Ока — 38 сантиметров,
  • озеро Велье — 38 сантиметров,
  • озеро Селянское — 38 сантиметров,
  • озеро Маринка — 38 сантиметров,
  • затон Дядьковский река Ока — 38 сантиметров,
  • озеро Прыщино — 38 сантиметров,
  • Пронское водохранилище, река Проня — 20 сантиметров,
  • старица Перьинская, река Ока — 28-32 сантиметров,
  • старица река Ока, Ибедрус — 28-32 сантиметров,
  • старица Поповская, река Ока — 28-32 сантиметров,
  • затон Пет река, Ока — 28-32 сантиметров,
  • затон Тащенский, река Ока — 28-32 сантиметров,
  • затон Рубецкое, река Ока — 28-32 сантиметров,
  • старица река Ока — 28-32 сантиметров,
  • затон Ситниковский река Ока — 28-32 сантиметров,
  • река Ока (Касимов) — 28-32 сантиметров,
  • озеро Белое — 30 сантиметров,
  • река Пра (Спас-Клепики) — 27 сантиметров,
  • озеро Великое — 30 сантиметров,
  • Оозеро Барское — 38 сантиметров,
  • озеро Черное — 35 сантиметров,
  • затон Ушаковский, река Ока — 34 сантиметров,
  • озеро Сельное — 35 сантиметров,
  • озеро Развань — 35 сантиметров,
  • озеро Петровическое — 35 сантиметров,
  • озеро Лакаш — 35 сантиметров,
  • старица Киструсская, река Ока — 14 сантиметров,
  • озеро Долгое — 35 сантиметров,
  • затон Спасский, река Ока — 30 сантиметров,
  • озеро Большое — 35 сантиметров,
  • озеро Глубокое — 35 сантиметров,
  • озеро Уродовское — 30 сантиметров,
  • озеро Лужное — 35 сантиметров,
  • озеро Студенец — 35 сантиметров,
  • озеро Боброво — 35 сантиметров,
  • затон Чернышиха, река Ока — 33 сантиметров,
  • затон Дубровский, река Ока — 34 сантиметров,
  • старица Ниверха, река Ока — 32-33 сантиметров,
  • старица река Ока, затон Ключ — 31-34 сантиметров,
  • река Пара (поселок Красный холм) — 31-33 сантиметров,
  • затон Курово, река Ока — 34 сантиметров.