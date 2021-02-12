Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В клубе Fabrika 13 февраля с сольным концертом выступит Дора — кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей. В Old Tattoo Bar 13 февраля появится еще один интересный музыкальный проект современной сцены — группа «Космонавтов Нет».

В филармонии 14 февраля прозвучит литературно-музыкальная композиция «Метель» по повести Александра Пушкина в исполнении артиста театра драмы Сергея Леонтьева и Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

В кафе-клубе «Старый парк» 14 февраля выступит группа «Баттерфляй», повод концерта — день рождения лидера группы Антона Свиркина. В клубе Old Tattoo Bar 14 февраля состоится концерт легенд отечественного тяжелого рока — группы «Черный Обелиск».

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