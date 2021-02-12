Инфекционист заявил о риске новой волны COVID-19

По мнению Евгения Тимакова, новая волна коронавируса придется на середину апреля. Врач отметил, что к весне у населения начнутся ОРВИ и авитаминоз, а также депрессивные настроения из-за отсутствия солнца и экономической ситуации.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил о риске новой волны COVID-19. Он считает отказ от базовых антиковидных ограничений преждевременным, передает РИА Новости.

По мнению Тимакова, новая волна коронавируса придется на середину апреля. Врач отметил, что к весне у населения начнутся ОРВИ и авитаминоз, а также депрессивные настроения из-за отсутствия солнца и экономической ситуации.

«Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить», — рассказал Тимаков.

Врач уверен, что в случае преждевременного послабления основных мер профилактики стране грозит большой всплеск заболеваемости.

«Он все равно будет, — считает инфекционист. — Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости».