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Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания «Спутника V» на детях
Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире канала «Россия 24», как будут проходить испытания «Спутника V» на детях. По его словам, специалисты выделят четыре возрастные группы, каждая из них получит разную дозировку вакцины.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире канала «Россия 24», как будут проходить испытания «Спутника V» на детях. По его словам, специалисты выделят четыре возрастные группы, каждая из них получит разную дозировку вакцины.

Гинцбург уточнил, что изменения в состав вакцины, скорее всего, вносить не придется. Если ко времени начала испытания на детях будут проведены исследования назальной формы вакцины, то именно ее будут в первую очеред рекомендовать детям.