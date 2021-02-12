Фура заблокировала движение на Северной окружной

В пятницу, 12 февраля, фура заблокировала движение на Северной окружной. Машину занесло, она перекрыла дорогу по направлению в Канищево.

В пятницу, 12 февраля, фура заблокировала движение на Северной окружной. Машину занесло, она перекрыла дорогу по направлению в Канищево.

«Она не смогла подняться на подъеме, и ее развернуло, — рассказала рязанка. — Проехать никто не может».

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на момент публикации новости на Северной окружной образовалась пробка от заправки «Змей Горыныч».