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Сотрудники УФСБ изъяли документы из кабинета главы администрации Спасского района
Сотрудники регионального УФСБ изъяли документы из кабинета главы администрации Спасского района Игоря Тишина. Об этом сообщило издательство «Пресса». Тишин прокомментировал случившееся.

Сотрудники регионального УФСБ изъяли документы из кабинета главы администрации Спасского района Игоря Тишина. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщило издательство «Пресса».

Тишин прокомментировал случившееся.

«Темой проверки правоохранительных органов, в рамках которой 9 февраля 2021 года в администрации Спасского района проводилась выемка документов, стало приобретение администрацией жилых помещений для детей-сирот за период 2017—2020 годов», — сказала он.