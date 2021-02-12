Еще 95 рязанцев заразились COVID-19

В Рязанской области зафиксировали 95 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 95 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 23 142. Выздоровели 99 человек, всего 21 200. За время пандемии умерли 258 пациентов.

В России зарегистрировали 15 089 новых случаев заражения (всего 4 0420837). За сутки выписали 20 720 человек, за весь период — 3 559 142. За сутки умерли 507 пациентов, за весь период — 79 194.