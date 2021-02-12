\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-13°
Вск, 14
-18°
ЦБ USD 73.94 0.18 13/02
ЦБ EUR 89.61 0.17 13/02
Нал. USD 73.81 / 75.5 15:20
Нал. EUR 89.55 / 90.25 12:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Долги, «заморозка» и суды. Строительство многострадального рязанского...
Четыре года и почти миллиард рублей. Столько уже сейчас...
7 часов назад
1 331
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
10 февраля 15:11
6 920
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
10 февраля 11:23
5 835
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
7 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Еще 95 рязанцев заразились COVID-19
В Рязанской области зафиксировали 95 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 95 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 23 142. Выздоровели 99 человек, всего 21 200. За время пандемии умерли 258 пациентов.

В России зарегистрировали 15 089 новых случаев заражения (всего 4 0420837). За сутки выписали 20 720 человек, за весь период — 3 559 142. За сутки умерли 507 пациентов, за весь период — 79 194.