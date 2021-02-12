Банк России сохранил ключевую ставку в 4,25 процента

Отмечается, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Об этом сообщили на сайте банка.

В пятницу, 12 февраля, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщили на сайте банка.

Отмечается, что в декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. «Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее, — рассказали эксперты. — При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены».

Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне, добавили в банке. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.

«В этих условиях дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте, а прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%", — говорится в сообщении.