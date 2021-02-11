За видео в TikTok уволили майора полиции из Хабаровска

На кадрах, опубликованных в соцсети, женщина в форме полицейского строила гримасы. В управлении отметили, что эти кадры «порочат честь сотрудников органов внутренних дел».

В Хабаровске майора полиции уволили из-за видео в TikTok. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба местного УМВД.

На кадрах, опубликованных в соцсети, женщина в форме полицейского строила гримасы. В управлении отметили, что эти кадры «порочат честь сотрудников органов внутренних дел».

«В отношении сотрудника — автора и участника видеоролика — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом», — говорится в сообщении.