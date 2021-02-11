За неделю в Рязани подорожали лук и картофель

Подешевели консервы мясные для детского питания (на 4,9%), свежие помидоры (1,7%), пшено (1,5%), сахар-песок (1,5%). Мониторинг цен опубликовала мэрия.

Со 2 по 8 февраля в Рязани подорожали лук репчатый (на 6,5%), свежие огурцы (6,3%) и картофель (5,7%). Мониторинг цен опубликовала мэрия.

Незначительно выросли цены на маргарин, белокочанную свежую капусту, морковь, рыбу мороженную неразделанную, сливочное масло, охлажденных и мороженых кур, говядину (кроме бескостного мяса), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сыры.

Подешевели консервы мясные для детского питания (на 4,9%), свежие помидоры (1,7%), пшено (1,5%), сахар-песок (1,5%).