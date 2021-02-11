Юрист рассказал о выплате, которую можно получить раз в год

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал агентству «Прайм» о выплате, которую можно получить раз в год. По его словам, федеральный закон № 178-ФЗ предусматривает единовременную помощь малоимущим.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал агентству « Прайм » о выплате, которую можно получить раз в год. По его словам, федеральный закон № 178-ФЗ предусматривает единовременную помощь малоимущим.

Редин пояснил, что выплата положена тем, кто попал в трудную ситуацию и отвечает требованиям закона.

Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) в каждом регионе разная и зависит от величины средней зарплаты, прожиточного минимума и так далее. При этом, в регионах могут ввести дополнительные условия для получения единовременной помощи. Отказать могут за нецелевое использование ранее выделенных средств, неоформление положенных мер соцподдержки или аморальный образ жизни.

Самую большую сумму — 50 тысяч рублей — получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа.