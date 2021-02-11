Врач-инфекционист назвал примерные сроки отмены масочного режима

Врач-инфекционист Евгений Тимаков пояснил, что многие люди еще не переболели COVID-19, поэтому масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая

Масочный режим в России можно будет отменить не раньше мая. Об этом рассказал « РИА Новости » врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что многие люди еще не переболели COVID-19, а протекание болезни зависит от количества вируса, которое попадает в организм.

По словам медика, обязательный масочный режим можно будет отменить с наступлением теплой погоды, когда будут проветриваться помещения массового скопления людей. В средней полосе это происходит в начале лета.

При этом ношение маски останется рекомендованным для тех, кто еще не болел и не вакцинировался.