В Тверской области наркоман задушил школьницу и обокрал ее мать

По данным следствия, 5 февраля около 16:30 минут 33-летний житель города Нелидово, находясь под воздействием наркотиков, задушил шарфом 13-летнюю дочь своей сожительницы. Он скрылся, захватив из квартиры ценные вещи.

В Тверской области наркоман задушил школьницу и обокрал ее мать. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил сайт СКР.

По данным следствия, 5 февраля около 16:30 минут 33-летний житель города Нелидово, находясь под воздействием наркотиков, задушил шарфом 13-летнюю дочь своей сожительницы. Он скрылся, захватив из квартиры ценные вещи.

Подозреваемого нашли в Твери. На него завели дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК, пункту «г» части 3 статьи 158 УК. Следователи ходатайствуют об аресте мужчины.

Отмечается, что подозреваемый признал вину.