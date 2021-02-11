В скопинских магазинах нашли просроченное детское питание

Троих граждан уже привлекли к административной ответственности: им назначили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Дела еще двоих рязанцев находятся на рассмотрении.

В скопинских магазинах нашли просроченное детское питание и другие продукты. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Проверяющие нашли «просрочку» и товары без документов и маркировки в пяти магазинах.

На двоих предпринимателей и троих должностных лиц организаций торговли завели дела по части 1 статьи 14.43 КоАП.

Троих граждан уже привлекли к административной ответственности: им назначили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Дела еще двоих рязанцев находятся на рассмотрении.