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В Рязани задержали бывшего члена «осокинской» группировки
48-летнего мужчину полицейские задерживали при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. В его доме нашли восемь граммов марихуаны и «приспособления для ее употребления».

В Рязани задержали бывшего члена «осокинской» преступной группировки. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

48-летнего мужчину полицейские задерживали при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии. В его доме нашли восемь граммов марихуаны и «приспособления для ее употребления».

«По имеющейся информации, в 90-е годы прошлого столетия мужчина активно занимался боксом и входил в „осокинскую“ организованную преступную группировку, — отметила пресс-служба ведомства. — В 2000 году был приговорен к 8 годам лишения свободы за участие в разбойных нападениях на жилища граждан, при этом налетчики использовали милицейскую форму. В 2019 году мужчина получил судимость в Московской области за кражи элитных иномарок, во время следствия находился в следственном изоляторе».

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.