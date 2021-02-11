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В Рязани построят Западный канализационный коллектор
Коллектор должен разгрузить систему водоотведения в Канищеве, Недостоеве и Семчине, «в том числе и с учетом их дальнейшей застройки».

В Рязани построят Западный канализационный коллектор. Об этом сообщил сайт мэрии со ссылкой на «Водоканал».

Коллектор должен разгрузить систему водоотведения в Канищеве, Недостоеве и Семчине, «в том числе и с учетом их дальнейшей застройки».

Проектная документация на строительство Западного канализационного коллектора прошла экспертизу в ГАУ РО «Центр госэкспертизы в Рязанской области» и получила положительное заключение, утвержден проект межевания территории.

«По информации специалистов „Водоканала“, во время строительства рязанцы не почувствуют никаких неудобств, так как строительные работы будут проводиться методом щитовой проходки на глубине порядка 20 метров. Это позволит избежать перекрытия движения автомобильного транспорта с закрытием автомобильных дорог», — говорится на сайте мэрии.

Рязанцам обещают «полностью исключить аварийные ситуации», связанные с разливом канализационных стоков. Это планируют сделать за счет ликвидации временных канализационных насосных станций и переключения внутриквартальных канализационных сетей в Западный канализационный коллектор.