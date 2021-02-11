\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
-14°
Птн, 12
-13°
Сбт, 13
-13°
ЦБ USD 73.85 -0.27 11/02
ЦБ EUR 89.57 0.04 11/02
Нал. USD 73.45 / 75 11:59
Нал. EUR 89.25 / 89.79 11:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
Вчера 15:11
3 765
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
Вчера 11:23
2 964
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 2021 16:21
4 814
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
10 582
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани наградили лучших спортсменов и тренеров
По словам замминистра физкультуры и спорта Юрия Колдина, 2020 год оказался достаточно успешным и богатым на медали, несмотря на пандемию. Он поблагодарил рязанцев за достигнутые результаты.

В среду, 10 февраля, в региональном минспорте наградили лучших спортсменов, тренеров и представителей федераций по видам спорта по итогам 2020 года.

По словам замминистра физкультуры и спорта Юрия Колдина, 2020 год оказался достаточно успешным и богатым на медали, несмотря на пандемию. Он поблагодарил рязанцев за достигнутые результаты.

Елене Ивановой из спортшколы «Лидер» вручили свидетельство с занесением на доску почета Рязанской области «Заслуженному тренеру России» (гребля на байдарках и каноэ), также были вручены удостоверения «Мастер спорта России международного класса».

Минутой молчания почтили память тренера спортшколы «Орион» Сергея Яшина, ушедшего из жизни на днях. Он стал лучшим по итогам областного смотра-конкурса среди тренеров, подготовивших спортсменов, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за 2020 год.

Итоги областного смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов федераций по видам спорта, одаренных детей можно посмотреть здесь.