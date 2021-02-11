В Рязани наградили лучших спортсменов и тренеров

По словам замминистра физкультуры и спорта Юрия Колдина, 2020 год оказался достаточно успешным и богатым на медали, несмотря на пандемию. Он поблагодарил рязанцев за достигнутые результаты.

В среду, 10 февраля, в региональном минспорте наградили лучших спортсменов, тренеров и представителей федераций по видам спорта по итогам 2020 года.

По словам замминистра физкультуры и спорта Юрия Колдина, 2020 год оказался достаточно успешным и богатым на медали, несмотря на пандемию. Он поблагодарил рязанцев за достигнутые результаты.

Елене Ивановой из спортшколы «Лидер» вручили свидетельство с занесением на доску почета Рязанской области «Заслуженному тренеру России» (гребля на байдарках и каноэ), также были вручены удостоверения «Мастер спорта России международного класса».

Минутой молчания почтили память тренера спортшколы «Орион» Сергея Яшина, ушедшего из жизни на днях. Он стал лучшим по итогам областного смотра-конкурса среди тренеров, подготовивших спортсменов, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр за 2020 год.