В России изменятся правила выплаты пенсий умерших

Постановление, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на портале правовой информации.

В России изменятся правила получения накопительной пенсии умершего родственника. С 30 января 2022 года заявление на это можно будет подать онлайн.

Постановление, подписанное председателем Правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, заявление о выплате средств пенсионных накоплений или об отказе от их получения можно представить в электронной форме в Пенсионный фонд, в том числе через Госуслуги. Заявление при этом должно быть подписано простой электронной подписью правопреемника.