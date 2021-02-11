В пятницу в Рязанской области потеплеет до -1 градуса

По данным синоптиков, будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 12 февраля, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем снег, по югу области мокрый. Местами метель, по югу области налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -17, -12 градусов, днем -11, -6 градусов, по югу области до -1 градуса.