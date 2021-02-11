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Умерли еще трое рязанцев с COVID-19
В Рязанской области зафиксировали 97 новых случая коронавируса. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 97 новых случая коронавируса. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 23 047. Выздоровел 101 человек, всего 21 101. Умерли 3 пациентов, всего 258.

В России зарегистрировали 15 038 новых случаев заражения (всего 4 027 748). За сутки выписали 21 961 человека, за весь период — 3 538 422. За сутки умерли 553 пациента, за весь период — 78 687.