У рязанского предприятия отсудили почти 500 тысяч за медицинские товары

При продаже товара потребителю не предоставили полную и достоверную информацию о нем. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

У рязанского предприятия ООО «Аврора» отсудили почти 500 тысяч рублей за товары медицинского назначения. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что при продаже товара потребителю не предоставили полную и достоверную информацию о нем: сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения.

После заключения Роспотребнадзора суд расторг договор купли-продажи, в пользу потребителя взыскали более 477 тысяч.