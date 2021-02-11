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Рязанским школьникам разрешили не ходить в школу из-за снегопада
По данным синоптиков, в Рязанской области 12-13 февраля ожидаются холодная погода с порывами ветра до 18 метров в секунду, метель, сильный продолжительный снегопад, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Рязанским школьникам разрешили не ходить в школу 12 и 13 февраля из-за снегопада. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

По данным синоптиков, в Рязанской области 12-13 февраля ожидаются холодная погода с порывами ветра до 18 метров в секунду, метель, сильный продолжительный снегопад, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Ранее жителей региона предупредили, что метель будет идти 35 часов.