Рязанские следователи раскрыли дела о семи убийствах прошлых лет

За 2020 год рязанские следователи раскрыли 36 преступлений прошлых лет. В этом числе 7 убийств и 1 умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, сообщил сайт регионального СУ СКР.

За 2020 год рязанские следователи раскрыли 36 преступлений прошлых лет. В этом числе 7 убийств и 1 умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, сообщил сайт регионального СУ СКР.

В частности, теперь житель Рязани 1972 года рождения предстанет перед судом за убийство, совершенное 14 лет назад. Весной 2006 года он застрелил знакомого.

Также раскрыто дело об убийстве 28-летнего рязанца, пропавшего в 2019 году. Оказалось, что он поссорился с мужчиной, который затем задушил его и спрятал тело в подвале заброшенного здания на территории садоводческого товарищества «Ранет».