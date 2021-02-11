Рязанская ГИБДД анонсировала очередной рейд

В четверг, 11 февраля, сотрудники ГИБДД в Рязанской области проведут очередной рейд. Они проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей.

В четверг, 11 февраля, сотрудники ГИБДД в Рязанской области проведут очередной рейд. Они проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Дети — одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. У них нет возможности повлиять на развитие аварийной ситуации на дороге», — говорится в сообщении.

Автоинспекторы напомнили, что перевозить детей в автомобиле без специального кресла недопустимо. За нарушение водителям грозит штраф в размере три тысячи рублей.