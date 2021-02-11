Рязанка перевела более 300 тысяч лжефорексам

Жительница региона переводила деньги мошенникам, думая, что зарабатывает на фондовом рынке. Площадку для торговли она нашла в интернете. Несколько месяцев женщина переводила деньги физическим лицам, думая, что инвестирует их.

Рязанка перевела более 300 тысяч лжефорексам. Об этом в четверг, 11 февраля, региональное отделение ЦБ.

Жительница региона переводила деньги мошенникам, думая, что зарабатывает на фондовом рынке. Площадку для торговли она нашла в интернете. Несколько месяцев женщина переводила деньги физическим лицам, думая, что инвестирует их.

«Организаторы писали об ее невероятном везении как „инвестора“ и присылали графики, демонстрирующие якобы удачные сделки», — отметили в региональном отделении Банка России.

Когда рязанка решила вывести деньги с площадки, от нее потребовали оформления страховки за 86 тысяч рублей, а потом денег, чтобы «разблокировать торговую площадку». После этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

«Перед вложением средств в тот или иной проект необходимо убедиться, что организация работает легально. Лицензию форекс-дилера можно проверить на сайте Банка России в разделе „ Реестры “, — советует начальник отдела безопасности Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Владимир Гришин. — Тем более, что число злоумышленников, которые пользуются интересом граждан к фондовому рынку, растет. За девять месяцев 2020 года выявлено почти на 40% больше нелегальных форекс-дилеров, чем за такой же период годом ранее».

В ЦБ отметили, что на фондовом рынке не гарантирован доход, а внесенные деньги не застрахованы государством. По ряду проблем при взаимодействии с лицензированным форекс-дилером (к примеру, нет возврата депозита по требованию, поручения выполняются с отсрочкой и т. д. ) можно обращаться в Банк России.

Если у компании нет лицензии, гражданам стоит обращаться в полицию с договорами, чеками и скриншотами.