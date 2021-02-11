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Рязанка едва не задушила 17-летнюю дочь
39-летняя горожанка несколько дней пила алкоголь. Дочь спрятала деньги, чтобы мать не потратила их на спиртное. Через некоторое время женщина догадалась, что деньги у дочери, и начала требовать их.

Рязанка едва не задушила 17-летнюю дочь. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

39-летняя горожанка несколько дней пила алкоголь. Дочь спрятала деньги, чтобы мать не потратила их на спиртное.

Через некоторое время женщина догадалась, что деньги у дочери, и начала требовать их. Девушка позвонила отцу, который в этот момент работал в Москве.

«Во время звонка родительница обхватила руками шею дочери и пригрозила, что задушит, если та не вернет деньги, — рассказали в полиции. — Глава семейства на другом конце провода услышал происходящее и обратился за помощью в полицию».

Участковые провели с женщиной профилактическую беседу. На нее завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Рязанке грозит до двух лет тюрьмы.

Отмечается, что семья характеризуется с положительной стороны, на учете не состоит. Отец работает вахтовым методом, мать занимается домашним хозяйством.