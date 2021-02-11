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Рязанцам предложили подарить любимым лес на 14 февраля
Деревья посадят весной на пострадавших лесных территориях. После этого адресату валентинки вышлют фотографии и GPS-координаты саженцев.

Рязанцам предложили подарить любимым на 14 февраля лес. Акцию «Укорени свою любовь» приурочили ко Дню святого Валентина, сообщили представители движения ЭКА. Выбрать количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить сертификат-валентинку можно на сайте PosadiLes.ru.

Деревья посадят весной на пострадавших лесных территориях. После этого адресату валентинки вышлют фотографии и GPS-координаты саженцев.

«Сертификат на посадку деревьев может стать не только оригинальным и запоминающимся подарком, но и символом крепнущей любви и точно не оставит равнодушной вашу вторую половинку», — говорится в сообщении.