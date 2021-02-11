\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
-14°
Птн, 12
-14°
Сбт, 13
-13°
ЦБ USD 73.76 -0.09 12/02
ЦБ EUR 89.44 -0.13 12/02
Нал. USD 73.46 / 74.62 17:11
Нал. EUR 89.21 / 89.59 17:11
Новости
Коронавирус
Публикации
Сто дней после приказа. Новый главврач Рязанской ОКБ о «красной зоне»,...
Перед тем, как занять высокую должность, он более двадц...
Вчера 15:11
4 343
ФК «Рязань»: чем живет клуб
История рязанского футбольного клуба. Как сейчас живет ...
Вчера 11:23
3 434
Обзор 17-го тура НХЛ в первой группе «40+»
Первая победа «Державы», «Здоровье» переигрывает «Сокол...
9 февраля 16:21
5 284
Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. В Шиловском районе дом кирпичн...
В редакцию РЗН. инфо обратилась жительница Шиловского р...
7 февраля 17:07
11 058
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на день влюбленных
Больше половины опрошенных россиян готовы потратить на празднование дня влюбленных до пяти тысяч рублей. Самые популярные подарки — символические — украшения, сладости, парфюмерия.

Больше половины опрошенных россиян готовы потратить на празднование дня влюбленных до пяти тысяч рублей.

Самые популярные подарки — символические — украшения, сладости, парфюмерия. Данные интернет-опроса от Ozon приводит агентство ТАСС.

Получить в качестве подарка на 14 февраля пользователи хотели бы что-то эмоциональное — признание в любви, предложение выйти замуж или согласие на такое предложение, путешествия, мастер-классы, полеты на воздушном шаре.

Те, кто не планирует отмечать день влюбленных как праздник, считают его чуждым для России. Вторым по популярности является вариант, что праздник отмечать не с кем.

Среди неудачных романтических подарков опрошенные называют открытки, безделушки, цветы, мягкие игрушки, носки и одежду, гели для душа, а так же посуду.