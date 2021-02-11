Россияне рассказали, сколько готовы потратить на день влюбленных

Больше половины опрошенных россиян готовы потратить на празднование дня влюбленных до пяти тысяч рублей.
Самые популярные подарки — символические — украшения, сладости, парфюмерия. Данные интернет-опроса от Ozon приводит агентство
Получить в качестве подарка на 14 февраля пользователи хотели бы что-то эмоциональное — признание в любви, предложение выйти замуж или согласие на такое предложение, путешествия, мастер-классы, полеты на воздушном шаре.
Те, кто не планирует отмечать день влюбленных как праздник, считают его чуждым для России. Вторым по популярности является вариант, что праздник отмечать не с кем.
Среди неудачных романтических подарков опрошенные называют открытки, безделушки, цветы, мягкие игрушки, носки и одежду, гели для душа, а так же посуду.