Полиция объявила в розыск рязанца, скрывающегося от следствия

Всех, кто что-то знает об этом мужчине, просят сообщить по телефону 8 (4910) 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов).

В Рязани объявили в розыск 26-летнего Илью Солонина, который скрывается от органов предварительного следствия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Солонин — уроженец и житель деревни Полково Рязанского района, в последнее время проживал в Рязани на улице Молодцова.

Приметы: на вид 25 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы светлые. Официально не трудоустроен, может работать на автомойках.