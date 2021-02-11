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Полиция объявила в розыск рязанца, скрывающегося от следствия
Всех, кто что-то знает об этом мужчине, просят сообщить по телефону 8 (4910) 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов).

В Рязани объявили в розыск 26-летнего Илью Солонина, который скрывается от органов предварительного следствия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Солонин — уроженец и житель деревни Полково Рязанского района, в последнее время проживал в Рязани на улице Молодцова.

Приметы: на вид 25 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы светлые. Официально не трудоустроен, может работать на автомойках.

Всех, кто что-то знает об этом мужчине, просят сообщить по телефону 8 (4910) 28-29-01 или 02 (102/112 — с мобильных операторов).