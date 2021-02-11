Под Пронском «Хендэ» чуть не сбил дорожных рабочих и врезался в трактор
Примерно в 18:30 в сугробе около Тырнова застрял ротор снегоуборщика, рабочие вышли из машины, чтобы раскопать его. Об этом пишет издательство «Пресса».
Вечером в среду, 10 февраля, на дороге «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
Примерно в 18:30 в сугробе около Тырнова застрял ротор снегоуборщика, рабочие вышли из машины, чтобы раскопать его.
В этот момент проезжавший мимо автомобиль притормозил, пропуская встречный поток транспорта, но водитель Hyundai не успел среагировать и вылетел на обочину, где врезался в трактор.
«Дорожники чудом уцелели, не попав под колеса сошедшей с трассы легковушки», — говорится в сообщении.
Hyundai получил повреждения, обошлось без пострадавших.