Под Пронском «Хендэ» чуть не сбил дорожных рабочих и врезался в трактор

Примерно в 18:30 в сугробе около Тырнова застрял ротор снегоуборщика, рабочие вышли из машины, чтобы раскопать его. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вечером в среду, 10 февраля, на дороге «Рязань — Скопин» произошло ДТП. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Примерно в 18:30 в сугробе около Тырнова застрял ротор снегоуборщика, рабочие вышли из машины, чтобы раскопать его.

В этот момент проезжавший мимо автомобиль притормозил, пропуская встречный поток транспорта, но водитель Hyundai не успел среагировать и вылетел на обочину, где врезался в трактор.

«Дорожники чудом уцелели, не попав под колеса сошедшей с трассы легковушки», — говорится в сообщении.

Hyundai получил повреждения, обошлось без пострадавших.