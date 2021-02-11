Молодых рязанцев пригласили на службу во ФСИН
Сотрудникам предоставляют льготы. Для них предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты.
Молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет пригласили на службу в ИК-1 регионального УФСИН. Кандидаты должны получить образование не ниже среднего, пройти службу в армии и не иметь судимости.
Сотрудникам предоставляют льготы:
- форменное обмундирование;
- прикрепление к поликлинике и полная оплата «больничного»;
- оплачиваемый отпуск от 30 дней;
- компенсация за ночную работу;
- страховые выплаты при травмировании на службе.
Кроме того, для сотрудников ИК-1 предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты, в том числе выход на пенсию по выслуге лет, бесплатное получение высшего образования (первого), компенсация за съемное жилье.
Зарплата сотрудников складывается из оклада в соответствии с должностью, оклада в соответствии со званием и других выплат.
Вакансии:
- младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
- младший инспектор отдела охраны;
- водитель пожарной машины пожарной части 1 разряда.
Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4912) 97 14 43 (ИК-1, круглосуточно);