Молодых рязанцев пригласили на службу во ФСИН

Сотрудникам предоставляют льготы. Для них предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты.

Молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет пригласили на службу в ИК-1 регионального УФСИН. Кандидаты должны получить образование не ниже среднего, пройти службу в армии и не иметь судимости.

Сотрудникам предоставляют льготы:

форменное обмундирование;

прикрепление к поликлинике и полная оплата «больничного»;

оплачиваемый отпуск от 30 дней;

компенсация за ночную работу;

страховые выплаты при травмировании на службе.

Кроме того, для сотрудников ИК-1 предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты, в том числе выход на пенсию по выслуге лет, бесплатное получение высшего образования (первого), компенсация за съемное жилье.

Зарплата сотрудников складывается из оклада в соответствии с должностью, оклада в соответствии со званием и других выплат.

Вакансии:

младший инспектор группы надзора отдела безопасности;

младший инспектор отдела охраны;

водитель пожарной машины пожарной части 1 разряда.