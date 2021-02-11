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Молодых рязанцев пригласили на службу во ФСИН
Сотрудникам предоставляют льготы. Для них предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты.

Молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет пригласили на службу в ИК-1 регионального УФСИН. Кандидаты должны получить образование не ниже среднего, пройти службу в армии и не иметь судимости.

Сотрудникам предоставляют льготы:

  • форменное обмундирование;
  • прикрепление к поликлинике и полная оплата «больничного»;
  • оплачиваемый отпуск от 30 дней;
  • компенсация за ночную работу;
  • страховые выплаты при травмировании на службе.

Кроме того, для сотрудников ИК-1 предусмотрены дополнительные гарантии и выплаты, в том числе выход на пенсию по выслуге лет, бесплатное получение высшего образования (первого), компенсация за съемное жилье.

Зарплата сотрудников складывается из оклада в соответствии с должностью, оклада в соответствии со званием и других выплат.

Вакансии:

  • младший инспектор группы надзора отдела безопасности;
  • младший инспектор отдела охраны;
  • водитель пожарной машины пожарной части 1 разряда.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4912) 97 14 43 (ИК-1, круглосуточно); +7 (910) 568-75-38, +7 (910) 571-26-95 (отдел кадров, с 8:00 до 21:00).