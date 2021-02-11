Мэр рассказала, как Рязань будет справляться со снегопадом

В четверг, 11 февраля, мэр Елена Сорокина провела заседание комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Об этом она написала «ВКонтакте».

В четверг, 11 февраля, мэр Елена Сорокина провела заседание комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Об этом она написала « ВКонтакте ».

После штормового предупреждения все подведомственные учреждения администрации перевели в режим полной готовности, часть служб — на круглосуточную работу.

«Понятно, что одномоментно с таким количеством осадков город справиться не может. Но мы обязаны предпринять максимальные усилия, чтобы убрать город оперативнее», — отметила Сорокина.

По ее словам, для каждого района Рязани сформировали колонны из шести машин, пять из которых будут расчищать снег, а одна посыпать дорогу. Проход колонны намерены повторять каждые два-три часа. С 7:00 рабочие Дирекции выйдут на ручную расчистку остановок, пешеходных переходов, подходов к больницам, поликлиникам, детсадам и школам.

«Дала поручение привлечь к ликвидации последствий непогоды сто процентов техники Дирекции и подрядчиков. Работать должны беспрерывными циклами», — подчеркнула глава администрации.

Она также призвала хозяйствующие субъекты своевременно расчищать прилегающие участки, управляющие компании — убирать снег с крыш домов.

Кроме того, мэр распорядилась обеспечить бесперебойную подачу света, воды и тепла рязанцам, работу общественного транспорта и в случае необходимости тягачей.

«Каждое общеобразовательное учебное заведение самостоятельно определяет режим работы в эти дни. Рекомендуем родителям самостоятельно принимать решение о посещении детьми школ в случае резкого ухудшения погодных условий», — заключила Сорокина.