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Льготную ипотеку в России предложили сохранить
Гендиректор корпорации ДОМ. РФ Виталий Мутко предложил сохранить программу льготной ипотеки в стране. По его мнению, закрыть ее можно в тех регионах, где льготная ипотека не пользуется спросом.

Гендиректор корпорации ДОМ. РФ Виталий Мутко предложил сохранить программу льготной ипотеки в стране. По его мнению, закрыть ее можно в тех регионах, где льготная ипотека не пользуется спросом.

«Если сегодня мы исходим из того, что в 2021 году действует программа по восстановлению экономики страны и доходов граждан, — а по нашим прогнозам, только с 2022 года начнут восстанавливаться доходы людей, — то в принципе такая антикризисная мера должна быть, она должна быть синхронизирована с другими мерами», — приводит его слова агентство «РБК».

В 2021 году планируется построить около 37 млн кв. м жилплощади, 70% от этой площади уже продано.

Программ льготной ипотеки под 6,5% годовых была введена в конце апреля прошлого года. Она должна была поддержать покупателей жилья и застройщиков. Завершение программы ожидалось 1 ноября 2020 года, но позже его перенесли на 1 июля 2021 года.