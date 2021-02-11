Дороги Рязани продолжат ремонтировать в мороз

Работы проводились на улице Зубковой, Ряжском шоссе и автодороге от Ряжского шоссе до ТЭЦ. Так же выбоины заделали на улице Щорса, Пирогова и Магистральной.

В Рязани продолжаются работы по ямочному ремонту дорог. Как рассказали в горадминистрации, аварийные участки вечером засыпают щебнем, а ночью заливают литой асфальтобетонной смесью. Она способна выдерживать температуры до -30 С°.

«Ремонт литой асфальтобетонной смесью и отсыпка щебнем — экстренные меры. Их применяют, чтобы снизить аварийность на дорогах», — говорится в сообщении.

Работы проводились на улице Зубковой, Ряжском шоссе и автодороге от Ряжского шоссе до ТЭЦ. Так же выбоины заделали на улице Щорса, Пирогова и Магистральной.