Дороги Рязани продолжат ремонтировать в мороз
Работы проводились на улице Зубковой, Ряжском шоссе и автодороге от Ряжского шоссе до ТЭЦ. Так же выбоины заделали на улице Щорса, Пирогова и Магистральной.
В Рязани продолжаются работы по ямочному ремонту дорог. Как
«Ремонт литой асфальтобетонной смесью и отсыпка щебнем — экстренные меры. Их применяют, чтобы снизить аварийность на дорогах», — говорится в сообщении.
Работы проводились на улице Зубковой, Ряжском шоссе и автодороге от Ряжского шоссе до ТЭЦ. Так же выбоины заделали на улице Щорса, Пирогова и Магистральной.