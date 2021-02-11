Дорогая экономия. Не все рязанцы смогут установить тепловые счетчики

По данным горадминистрации, в Рязани сейчас всего 10% жилищного фонда, а именно 451 многоквартирный дом, оснащены приборами учета тепла. Подобные приборы учета в среднем стоят от 150 до 300 тысяч рублей.

В общем объеме коммунальных платежей доля затрат на теплоснабжение в среднем составляет от 20-25%. Существенно снизить тариф на отопление сейчас возможно благодаря приборам учета реально расходуемого тепла. Экономия может составлять до 2500 рублей в месяц. Правда, повсеместная установка счетчиков нередко наталкивается не только на инертность жителей, но и на конструктивные особенности домов.

По данным горадминистрации, в Рязани сейчас всего 10% жилищного фонда, а именно 451 многоквартирный дом, оснащены приборами учета тепла. Дело в том, что собственники и управляющие компании не горят желанием устанавливать общедомовые счетчики из-за их высокой цены. Подобные приборы учета в среднем стоят от 150 до 300 тысяч рублей.

Смонтировать поквартирные счетчики можно, но при условии, если в доме горизонтальная, а не привычная большинству рязанцев вертикальная разводка тепла по стоякам. Но доля таких зданий с горизонтальной разводкой пока слишком мала. Индивидуальные приборы учета установлены лишь в пяти рязанских многоэтажках.

Несомненные плюсы приборов учета — это оплата за реально потребленное тепло, а не по установленному нормативу за квадратный метр жилплощади. Наличие счетчиков в первую очередь выгодно потребителям, а в некоторых случаях и ресурсоснабжающим организациям.

Отметим, что общедомовые счетчики на тепло ставятся в новостройках в обязательном порядке, согласно федеральному закону.

В домах, построенных до принятия нормативных актов, решение об установке как общедомовых, так и поквартирных счетчиков может принять только общее собрание собственников, согласовав свою позицию с управляющей компанией или товариществом собственников недвижимости.

Причем, судя по разъяснениям региональной УФАС, если владельцы помещений не установили счетчик до заранее определенной даты, то обязанности по размещению прибора возлагаются на муниципальные теплосети. РМПТС, в свою очередь, при наличии приборов учета не имеет права взимать плату за отопление по общему нормативу.