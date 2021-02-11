Активисты предложили чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных

Общественники считают, что программа общественных работ станет мерой поддержки для граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных.

Активисты ОНФ предложили чиновникам привлечь к уборке снега в Рязани безработных. Свое обращение они направили в мэрию.

Общественники считают, что программа общественных работ станет мерой поддержки для граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных. «У людей появляется возможности заработка, при этом сохраняется право на получение пособия по безработице», — отметили они.