Адвокат избил посетителя рязанского кафе

По данным следствия, в обед в помещении одного из кафе поссорились двое пьяных посетителей. Один завалил другого на пол, нанес ему несколько ударов по голове и телу, сначала руками, а затем деревянной скамьей.

Адвокат избил посетителя рязанского кафе. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает региональный следком.

По данным следствия, в обед в помещении одного из кафе поссорились двое пьяных посетителей. Один завалил другого на пол, нанес ему несколько ударов по голове и телу, сначала руками, а затем деревянной скамьей.

Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

Подозреваемым оказался адвокат адвокатской палаты Рязанской области. На него завели дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).