А что в кино? «Love», «Родные» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На экраны выходит фильм ужасов «Приворот. Черное венчание» режиссера Святослава Подгаевского, и сразу две комедийные новинки — фильм «Love» с Сергеем Светлаковым в главной роли и «Родные» с Сергеем Буруновым. Юные зрители увидят мультфильм «Джек и Механическое сердце».

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