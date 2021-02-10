Житель Спас-Клепиков катался на угнанной машине, пока не кончился бензин

Житель Спас-Клепиков предстанет перед судом за попытку угона машины и за угон. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Житель Спас-Клепиков предстанет перед судом за попытку угона машины и за угон. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Мужчина был пьян и решил угнать автомобиль, припаркованный на улице Московской. Злоумышленник проник в салон, выдернул провода из замка зажигания. Но машина не завелась. Тогда он выбрал другое авто, завел его и поехал в сторону улицы Мира. Когда бензин закончился, мужчина бросил машину и ушел.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, материалы передали в суд.