За сутки скончались шестеро рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 102 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области зафиксировали 102 новых случая коронавируса. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 22 950. Выздоровели 98 человек, всего 21 000 Умерли 6 пациентов, всего 255.

В России зарегистрировали 14 494 новых случаев заражения (всего 4 012 710). За сутки выписали 22 575 человек, за весь период — 3 516 461. За сутки умерли 536 пациентов, за весь период — 78 134.