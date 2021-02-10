В январе в Рязанской области количество осадков в три раза превысило норму
Местами по области выпал 101 миллиметр. Специалисты отмечают, что подобное количество нехарактерно для этого времени. По состоянию на утро 9 февраля высота снежного покрова местами достигает 49 сантиметров.
В январе в Рязанской области количество осадков почти в три раза превысило норму. Об в среду, 10 февраля,
Местами по области выпал 101 миллиметр. Специалисты отмечают, что подобное количество нехарактерно для этого времени.
По состоянию на утро 9 февраля высота снежного покрова местами достигает 49 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в регионе зарегистрировали температурный рекорд этой зимы.