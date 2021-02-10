В январе в Рязанской области количество осадков в три раза превысило норму

Местами по области выпал 101 миллиметр. Специалисты отмечают, что подобное количество нехарактерно для этого времени. По состоянию на утро 9 февраля высота снежного покрова местами достигает 49 сантиметров.

В январе в Рязанской области количество осадков почти в три раза превысило норму. Об в среду, 10 февраля, сообщил , сайт мэрии Рязани со ссылкой на данные регионального Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами по области выпал 101 миллиметр. Специалисты отмечают, что подобное количество нехарактерно для этого времени.

По состоянию на утро 9 февраля высота снежного покрова местами достигает 49 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в регионе зарегистрировали температурный рекорд этой зимы.