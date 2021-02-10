В Рязанской области зарегистрировали температурный рекорд этой зимы

В ночь на среду, 10 января, температура воздуха опускалась до — 31,3 градуса. Это пока это самое низкое значение за всю зиму, сообщил в среду, 10 февраля, сайт мэрии Рязани со ссылкой на данные регионального Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Рязанской области зарегистрировали температурный рекорд этой зимы. В ночь на среду, 10 января, температура воздуха опускалась до — 31,3 градуса. Это пока это самое низкое значение за всю зиму, сообщил в среду, 10 февраля, сайт мэрии Рязани со ссылкой на данные регионального Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Рязани в этот день зафиксировали минимальную температуру воздуха -22,7 градуса. Синоптики объяснили морозы холодным антициклоном, «зажатым» между двух обширных циклонов — одного с центром над северным Уралом, другого — с центром над Украиной.

Отмечается, что среднесуточная температура с 7 февраля оставалась ниже климатической нормы на 6-8 градусов.

Ранее сообщалось, что с 12 по 14 февраля в Рязани может выпасть до 40 сантиметров снега.