В Рязанской области зарегистрировали температурный рекорд этой зимы. В ночь на среду, 10 января, температура воздуха опускалась до — 31,3 градуса. Это пока это самое низкое значение за всю зиму,
В Рязани в этот день зафиксировали минимальную температуру воздуха -22,7 градуса. Синоптики объяснили морозы холодным антициклоном, «зажатым» между двух обширных циклонов — одного с центром над северным Уралом, другого — с центром над Украиной.
Отмечается, что среднесуточная температура с 7 февраля оставалась ниже климатической нормы на 6-8 градусов.
Ранее сообщалось, что с 12 по 14 февраля в Рязани может выпасть до 40 сантиметров снега.