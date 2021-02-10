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В Рязани осудили 20-летнюю «закладчицу»
Девушка работала «закладчицей» в интернет-магазине по продаже наркотиков. Она получала оптовые партии запрещенных веществ, хранила их, упаковывала и раскладывала по «тайникам». Она описывала месторасположение «закладок» и отправляла фотографии лицу, «осуществлявшему общее руководство деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств».

В Рязани осудили 20-летнюю «закладчицу». Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2019 года ранее судимая за хранение наркотиков девушка сбыла запрещенное средство в значительном размере. В октябре и ноябре 2019 года она дважды пыталась распространить крупную партию наркотиков, но ей помешали обстоятельства.

Девушка работала «закладчицей» в интернет-магазине по продаже наркотиков. Она получала оптовые партии запрещенных веществ, хранила их, упаковывала и раскладывала по «тайникам». Она описывала месторасположение «закладок» и отправляла фотографии лицу, «осуществлявшему общее руководство деятельностью по незаконному сбыту наркотических средств».

Рязанку признали виновной по пунктам «а, б» части 3 статьи 228.1 УК, а также по части 3 статьи 30, пунктам «г» части 4 статьи 228.1 УК. Суд приговорил девушку к 8 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Осужденная пыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменения.